16-летняя девочка, обвиняемая в жестоком избиении сверстницы в Ижевске, арестована
В Ижевске арестовали малолетнюю девочку, которую обвиняют в жестоком избиении сверстницы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.
- Установлено, что 29 сентября 2019 года 16-летняя обвиняемая из хулиганских побуждений в лесопосадке на улице Салютовская вместе с группой подростков избила свою сверстницу. Как стало известно следствию, ранее девушка была приговорена судом к условной мере наказания за разбой. С января по октябрь 2019 года избивала 10-летнего мальчика и похитила у него деньги. Летом 2019 года она требовала деньги и избивала другого 10-летнего мальчика, - сообщает ведомство.
Девушке предъявлено обвинение по статьям «побои», «грабеж», «вымогательство». На данный момент устанавливаются все обстоятельства преступления. Девушка находится под стражей.
Напомним, жестокое избиение девочки-подростка в Ижевске: что известно на данный момент (подробнее).
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Сверстники жестоко избили девушку-подростка в Ижевске.
ИСТОЧНИК KP.RU
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