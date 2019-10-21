16-летняя девочка, обвиняемая в жестоком избиении сверстницы в Ижевске, арестована

СЕГОДНЯ 16:45 2019-10-21T16:52:39+03:00

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В Ижевске арестовали малолетнюю девочку, которую обвиняют в жестоком избиении сверстницы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

- Установлено, что 29 сентября 2019 года 16-летняя обвиняемая из хулиганских побуждений в лесопосадке на улице Салютовская вместе с группой подростков избила свою сверстницу. Как стало известно следствию, ранее девушка была приговорена судом к условной мере наказания за разбой. С января по октябрь 2019 года избивала 10-летнего мальчика и похитила у него деньги. Летом 2019 года она требовала деньги и избивала другого 10-летнего мальчика, - сообщает ведомство.

Девушке предъявлено обвинение по статьям «побои», «грабеж», «вымогательство». На данный момент устанавливаются все обстоятельства преступления. Девушка находится под стражей.

Напомним, жестокое избиение девочки-подростка в Ижевске: что известно на данный момент (подробнее).

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/737301" frameborder="0"></iframe> Сверстники жестоко избили девушку-подростка в Ижевске.

ИСТОЧНИК KP.RU