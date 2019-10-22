Житель Удмуртии оштрафован за уклонение от призыва в армию

СЕГОДНЯ 13:53 2019-10-22T13:53:13+03:00

Мужчина игнорировал все повестки, которые ему приходили

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В Глазове (Удмуртия) оштрафовали местного жителя за уклонение от призыва в армию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Мужчина подлежал призыву на срочную военную службу. Повестки военного комиссариата Глазова, Глазовского, Балезинского и Ярского районов он игнорировал, - сообщает ведомство.

Гособвинение по уголовному делу подержано межрайонной прокуратурой. Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU