Житель Удмуртии оштрафован за уклонение от призыва в армию
В Глазове (Удмуртия) оштрафовали местного жителя за уклонение от призыва в армию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
- Мужчина подлежал призыву на срочную военную службу. Повестки военного комиссариата Глазова, Глазовского, Балезинского и Ярского районов он игнорировал, - сообщает ведомство.
Гособвинение по уголовному делу подержано межрайонной прокуратурой. Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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