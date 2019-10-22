2019-10-22T17:24:36+03:00
Общество

«Я хотел бы опыт и навыки применить на практике»: новый министр спорта Удмуртии рассказал о новой должности

Александр Варшавский вступил в должность 1 сентября 2019 года
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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22 октября, во вторник, в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) новый министр спорта Удмуртии – Александр Варшавский. Он рассказал о том, какие, по его мнению, люди в республике и знал ли он об Ижевске до вступления в должность.

- Что касается физкультуры наша задача дать населению возможность заниматься спортом, чтобы все площадки были оборудованы. Это большая техническая работа. Развитие спорта лежит на общественных организациях, наша задача им помогать. Молодежная политика – хотелось бы создать общее пространство для молодежи. Сейчас мы ищем помещение для ребят, - поделился первыми планами Александр Ильич.

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Александр Варшавский: "Тренеру жёсткость нужна больше, чем чиновнику"

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Напомним, новый министр вступил в должность 1 сентября (подробнее).

Что еще рассказал Александр Варшавский в эфире радио, можно послушать по ссылке.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В Удмуртии пройдет Кубок республики по автокроссу. Когда и где он состоится, читайте по ссылке.

- Что думает о работе санавиации глава республики Александр Бречалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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