2019-10-23T06:13:00+03:00
Общество

Скандинавский циклон принесет погодные сюрпризы в Ижевск

В выходные тоже придет серия циклонов
Анастасия Захарова
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Циклон уже принес заморозки в УдмуртиюЦиклон уже принес заморозки в УдмуртиюФото: Архив КП
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В Ижевск пришел скандинавский циклон. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр.

-В четверг и пятницу под влиянием гребня антициклона существенных осадков не ожидается: лишь местами вероятны небольшие дожди. Сохранится тепло, днём до 3-8 °С, - сообщает Удмуртский гидрометцентр.

В выходные в город тоже придет серия циклонов. Суббота и воскресенье будут теплыми, но будет дуть порывистый ветер и идти дожди.

Сегодня из-за циклона ночью температура воздуха стала отрицательной: она упала до -3 градусов. Сегодня днем она составит +3-8 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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