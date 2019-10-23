Скандинавский циклон принесет погодные сюрпризы в Ижевск
В Ижевск пришел скандинавский циклон. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр.
-В четверг и пятницу под влиянием гребня антициклона существенных осадков не ожидается: лишь местами вероятны небольшие дожди. Сохранится тепло, днём до 3-8 °С, - сообщает Удмуртский гидрометцентр.
В выходные в город тоже придет серия циклонов. Суббота и воскресенье будут теплыми, но будет дуть порывистый ветер и идти дожди.
Сегодня из-за циклона ночью температура воздуха стала отрицательной: она упала до -3 градусов. Сегодня днем она составит +3-8 градусов.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Сходка снюсеров: насколько опасно вещество, которое распространяется среди подростков Ижевска
Открытие школьного стадиона произошло в гимназии №56 Ижевска
Житель Ижевска подозревается в незаконной охоте на лося
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Погода в Ижевске»