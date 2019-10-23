Выездная вакцинация от бешенства проходит в Ленинском районе Ижевска
В Ленинском районе начали ставить прививки от бешенства домашним животным. Об этом сообщает администрация города.
Вакцинация бесплатная. Привить питомца можно с 10:00 до 15:00 в следующих точках:
23 октября - ул. Клубная на площадке напротив ЗАГСа,
24 октября - перекресток ул. Областная и Киевская (у магазина),
25 октября - ул. Гагарина сквер им. Титова (на агитационной площадке),
26 октября - гор. Машиностроителей (у магазина «Давир»),
28 октября - мкрн Шунды (конечная остановка маршрута №9),
29 октября – перекресток улиц Оборонная и Севастопольская,
30 октября - ул. Локомотивная у магазина «Алма»,
31 октября - перекресток улиц Азина и Фурманова (на гостевой автостоянке),
2 ноября - мкрн Березово.
Напомним, ранее в Ленинском районе объявили карантин по бешенству из-за лисы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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