2019-10-23T06:30:24+03:00
Дом. Семья

Выездная вакцинация от бешенства проходит в Ленинском районе Ижевска

Прививку ставят бесплатно
Анастасия Захарова
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Фото: PixabayФото: Pixabay
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В Ленинском районе начали ставить прививки от бешенства домашним животным. Об этом сообщает администрация города.

Вакцинация бесплатная. Привить питомца можно с 10:00 до 15:00 в следующих точках:

23 октября - ул. Клубная на площадке напротив ЗАГСа,

24 октября - перекресток ул. Областная и Киевская (у магазина),

25 октября - ул. Гагарина сквер им. Титова (на агитационной площадке),

26 октября - гор. Машиностроителей (у магазина «Давир»),

28 октября - мкрн Шунды (конечная остановка маршрута №9),

29 октября – перекресток улиц Оборонная и Севастопольская,

30 октября - ул. Локомотивная у магазина «Алма»,

31 октября - перекресток улиц Азина и Фурманова (на гостевой автостоянке),

2 ноября - мкрн Березово.

Напомним, ранее в Ленинском районе объявили карантин по бешенству из-за лисы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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