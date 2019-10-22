20-летний водитель, врезавшийся в столб в Ижевске, скончался в больнице

СЕГОДНЯ 16:17 2019-10-22T16:54:17+03:00

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20-летний водитель, который не справился с управлением и врезался в фонарный столб, скончался в больнице. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

ДТП произошел 22 октября около 09:15 утра, сотрудники ГИБДД отметили, что водитель ехал с превышением скорости, на стертой резине и не был пристегнут ремнем безопасности.

Когда «скорая помощь» приехала на место происшествия, молодой человек был жив, его не стало спустя несколько часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU