20-летний водитель, врезавшийся в столб в Ижевске, скончался в больнице
20-летний водитель, который не справился с управлением и врезался в фонарный столб, скончался в больнице. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
ДТП произошел 22 октября около 09:15 утра, сотрудники ГИБДД отметили, что водитель ехал с превышением скорости, на стертой резине и не был пристегнут ремнем безопасности.
Когда «скорая помощь» приехала на место происшествия, молодой человек был жив, его не стало спустя несколько часов.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- В Удмуртии пройдет Кубок республики по автокроссу. Когда и где он состоится, читайте по ссылке.
- Ижевчанка пыталась убить свою 88-летнюю свекровь. Зачем она это сделала и какое наказание ее теперь ждет.
- Житель Удмуртии заплатит штраф за уклонение от призыва в армию.
ДТП на улице 9-е января в Ижевске.Видео: Регина Беляева
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»