День отца в Удмуртии будут отмечать ежегодно

СЕГОДНЯ 12:50 2019-10-22T14:59:38+03:00

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В Удмуртии День отца будут отмечать ежегодно. Указ с подписью главы региона Александра Бречалова опубликован на сайте главы и правительства республики.

- В целях повышения социальной значимости отцовства установить День отца и отмечать его в третье воскресенье октября, - говорится в указе.

Напомним, в этом году в республике впервые отмечали праздник (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU