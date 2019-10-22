День отца в Удмуртии будут отмечать ежегодно
В Удмуртии День отца будут отмечать ежегодно. Указ с подписью главы региона Александра Бречалова опубликован на сайте главы и правительства республики.
- В целях повышения социальной значимости отцовства установить День отца и отмечать его в третье воскресенье октября, - говорится в указе.
Напомним, в этом году в республике впервые отмечали праздник (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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