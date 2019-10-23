Ижевчанина задержали за незаконное хранение наркотиков

СЕГОДНЯ 10:39 2019-10-23T12:24:33+03:00

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В Ижевске сотрудники УНК МВД по Удмуртии совместно с сотрудниками Росгвардии задержали 42-летнего неработающего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- При личном досмотре мужчины у него обнаружили наркотическое вещество массой 79,2 грамма. Задержанный пояснил, что вещество он купил через интернет, закладку забрал в лесопосадке на улице О. Кошевого, - сообщает ведомство.

Возбуждено уголовное дело, мужчина находится в изоляторе временного содержания. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU