Ижевчанина задержали за незаконное хранение наркотиков
В Ижевске сотрудники УНК МВД по Удмуртии совместно с сотрудниками Росгвардии задержали 42-летнего неработающего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- При личном досмотре мужчины у него обнаружили наркотическое вещество массой 79,2 грамма. Задержанный пояснил, что вещество он купил через интернет, закладку забрал в лесопосадке на улице О. Кошевого, - сообщает ведомство.
Возбуждено уголовное дело, мужчина находится в изоляторе временного содержания. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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