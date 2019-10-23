2019-10-23T12:24:33+03:00
Происшествия

Ижевчанина задержали за незаконное хранение наркотиков

Мужчина был ранее судим
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

В Ижевске сотрудники УНК МВД по Удмуртии совместно с сотрудниками Росгвардии задержали 42-летнего неработающего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- При личном досмотре мужчины у него обнаружили наркотическое вещество массой 79,2 грамма. Задержанный пояснил, что вещество он купил через интернет, закладку забрал в лесопосадке на улице О. Кошевого, - сообщает ведомство.

Возбуждено уголовное дело, мужчина находится в изоляторе временного содержания. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Знакомство в соцсетях, оказывается, может быть опасным. Так, ижевчанку изнасиловал новый «знакомый».

- Где пройдет традиционная «Ночь искусств» в Ижевске.

- Жителя Глазова осудили за избиение полицейского.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Главный тренер ХК «Торпедо» заметил, что в Ижевске болельщиков стало меньше
Появился список дорог, которые будут ремонтировать в 2020 году в Удмуртии
За девять месяцев 2019 года от жителей Ижевска поступило 108 жалоб на шум
Разрушаем АК-12: автомат группы компаний «Калашников» выдержал испытания
Легковушка в Удмуртии врезалась в два грузовика
Ремонт должны были начать еще в августе: в Ижевске в детском саду №194 протекает крыша
Дизайнер костюмов Алины Загитовой показала новые платья фигуристки
Ижевчанин обвиняется в изнасиловании женщины, с которой познакомился в соцсетях
Традиционная «Ночь искусств» в Ижевске пройдет в Театре кукол
Жителя Удмуртии осудили за избиение полицейского
300 тысяч человек в Удмуртии поставили прививки от гриппа
Ижевск вновь поборется за звание столицы «Тотального диктанта»