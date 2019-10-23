За девять месяцев 2019 года от жителей Ижевска поступило 108 жалоб на шум
За девять месяцев 2019 года в управление Роспотребнадзора по Удмуртии поступило 108 жалоб от жильцов на шум. Среди обращений 83% было от ижевчан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
- В основном жильцы жалуются на шум от систем вентиляции и кондиционеров, которые установлены в магазинах и офисах первых этажей многоквартирных домов. По 55 обращениям были открыты административные расследования. По фактам выявленных нарушений составлено 20 протоколов, сумма штрафов составила 48 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба.
По материалам двух проверок были приостановлены работы вентиляций в кафе по улице Пушкинская, 179 и в баре по улице Автозаводская, 2а.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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