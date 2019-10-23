«Экскурсии по Ижевску»: уникальные факты об Успенской церкви
23 октября, в эфира радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) историк Максим Блинов в рубрике «Экскурсии по Ижевску» рассказал уникальные факты об Успенской церкви.
Оказывается, эта церковь не закрывалась даже во время революции и Великой Отечественной войны. Как сейчас выглядит церковь? Кто был архитектором здания и кто собирал деньги на постройку церкви.
Как получилось, что богослужения в Успенской церкви не прекращались ни на один день, несмотря на революцию и Великую Отечественную войну?
А также есть ли сейчас что-то ценное в церкви и какие иконы находятся там.
Полную запись эфира можно послушать по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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