«Экскурсии по Ижевску»: уникальные факты об Успенской церкви

СЕГОДНЯ 16:53 2019-10-23T16:53:31+03:00

Она была открыта в 1916 году

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23 октября, в эфира радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) историк Максим Блинов в рубрике «Экскурсии по Ижевску» рассказал уникальные факты об Успенской церкви.

Оказывается, эта церковь не закрывалась даже во время революции и Великой Отечественной войны. Как сейчас выглядит церковь? Кто был архитектором здания и кто собирал деньги на постройку церкви.

Как получилось, что богослужения в Успенской церкви не прекращались ни на один день, несмотря на революцию и Великую Отечественную войну? 00:00 00:00

А также есть ли сейчас что-то ценное в церкви и какие иконы находятся там.

Полную запись эфира можно послушать по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU