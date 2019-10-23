2019-10-23T16:53:31+03:00
Общество

«Экскурсии по Ижевску»: уникальные факты об Успенской церкви

Она была открыта в 1916 году
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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23 октября, в эфира радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) историк Максим Блинов в рубрике «Экскурсии по Ижевску» рассказал уникальные факты об Успенской церкви.

Оказывается, эта церковь не закрывалась даже во время революции и Великой Отечественной войны. Как сейчас выглядит церковь? Кто был архитектором здания и кто собирал деньги на постройку церкви.

Как получилось, что богослужения в Успенской церкви не прекращались ни на один день, несмотря на революцию и Великую Отечественную войну?

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А также есть ли сейчас что-то ценное в церкви и какие иконы находятся там.

Полную запись эфира можно послушать по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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