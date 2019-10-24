2019-10-24T06:18:01+03:00
Происшествия

На федеральном канале обсудят избиение группой подростков девушки в Ижевске

Сейчас зачинщицу драки арестовали
Ирина БУРЦЕВА
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В четверг, 24 октября, на Первом канале в передаче «Мужское/Женское» (16+) обсудят драку подростков в Ижевске. Как сообщается в анонсе программы, потерпевшая сейчас требует справедливости и публичных извинений, но главное - посадить зачинщицу избиения.

Передача выйдет на Первом канале в 17.00 по местному времени.

Напомним, что этот инцидент произошел 10 октября. Тогда в соцсетях появилась информация о том, что сверстники избили девочку-подростка в Устиновском районе Ижевска. Появилось и видео, на котором заметно, как школьницу пинают, не стесняясь в выражениях. Что же произошло? За что толпа издевались над девушкой? На эти вопросы попытались ответить журналисты «Комсомолки». Позже стало известно, что зачинщицу арестовали.

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Увы, случаи с издевательствами в школах для Удмуртии - не редкость. Ярким подтверждением стал недавний случай, когда в лесопосадке Ижевска избили девочку-подростка. Как понять, что над твоим ребенком издеваются? И как остановить это? «Комсомолка решила разобраться в проблеме и ответить на главные вопросы родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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