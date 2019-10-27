2019-10-27T09:48:06+03:00
Звезды

Андрей Малахов, Дмитрий Губерниев, Александр Бечалов: вся страна скорбит из-за смерти Натальи Пугачевой из села Бураново в Удмуртии

Она не дожила несколько дней до 84-летия
Анастасия Захарова
Поделиться:
Наталья Пугачева после "Евровидения"Наталья Пугачева после "Евровидения"Фото: Константин ИВШИН
Изменить размер текста:

В Удмуртии скончалась Наталья Пугачева - одна из бабушек из Бураново, которая прославила всю Удмуртию на Евровидении в 2012 году. Ее будут отпевать сегодня в храме в родном селе в 13:00. Тем временем «Комсомолка» собрала воспоминания звезд, политиков и друзей о Наталье Пугачевой.

-Царствия небесного, - написал телеведущий Андрей Малахов в сторис в Instagram.

-Умерла Наталья Яковлевна Пугачева, солистка Бурановских Бабушек! Невероятно обаятельная, жизнелюбивая, красивая, добрая... Вглядитесь в это лицо!!! Это и есть РОССИЯ!!! Баба Наташа, светлая память!!! - скорбит спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Продюсер коллектива Ксения Рубцова вспоминает, как уговаривала Наталью Пугачеву выступать:

-Какая я тебе звезда? Я старука… - Наталья апай, я из тебя сделаю звезду, тебе будет хлопать вся Европа, восхищаться и бегать за автографом... - Ой, Ксенья, смешишь, коров кто будет доить? А я старука, без зубов... Сегодня главная Бурановская Бабушка, покорившая весь мир своей доброй улыбкой ушла дорогою цветов... Спи спокойно, дорогая Наталья апай, Великая труженица, моя обаяшка и самая яркая Бабушка Евровидения. Ты зажгла свою звезду и согрела теплым светом миллионы людей!

Наталья Пугачева в молодости и сейчас

Наталья Пугачева в молодости и сейчас

Артистку вспоминают добрым словом и политики.

-Общение с Натальей Яковлевной оставило в сердце много тепла и света! Даже без слов, не говоря уж о песне, просто взглядом и улыбкой она окутывала теплотой и искренней любовью.Пела и жила сердцем, представляя любимую Удмуртию! Светлую память невероятно светлому человеку! - написал глава Удмуртии Александр Бречалов в Instagram.

-Искренние соболезнования родным Натальи Яковлевны Пугачёвой, всеобщей любимицы из села Бураново. Простая, душевная, настоящая - именно такой её узнала вся Европа в 2012 году. Такой её будут помнить ижевчане и жители всей Удмуртии. Светлая память, - прокомментировал глава Ижевска Олег Бекмеметьев «ВКонтакте».

-Выражаю искренние соболезнования родным и близким Натальи Яковлевны Пугачёвой. Душевная, добрая, улыбающаяся - настоящая бабушка. Такой образ останется в сердцах всех жителей Удмуртии. Светлая память, - высказался в Facebook депутат Госдумы от Удмуртии Валерий Бузилов.

Фотограф звезд Владимир Широков выложил в сеть трейлер еще не готового фильма о «Бурановских бабушках»:

Коллектив в полном составе Фото: Константин ИВШИН

Коллектив в полном составеФото: Константин ИВШИН

-Сегодня умерла самая любимая всеми «Бурановская» бабушка Наталья Пугачева… В 2012 году я две недели был свидетелем,как коллектив готовился и выступал на «Евровидении» в Баку. В тот период я очень увлёкся видео, поэтому все эти две недели непрерывно снимал жизнь бабушек. Мы подружились, и по возвращении, досняв их уже в Бураново, я придумал сделать из этого материала документальный фильм… Время идёт вперёд, я все откладывал монтаж фильма и сегодня жалею, что не успел это сделать, чтобы показать всему коллективу! Своей улыбкой, полной Любви, она согревала всех нас! Теперь наша очередь отдать свою Любовь к ней, произнеся - «Упокой Господи душу новопреставленной рабы твоей Натальи, прости ей все ее согрешения и даруй Царствия Небесного», - анонсировал он в Instagram.

Бабушки после «Евровидения» совсем не зазвездились, и даже приезжали в другие города по приглашению простых людей.

-Наша дружба с этим коллективом началась в 2015 году, когда в один из дней я нашёл телефон бурановского дома культуры и запросто позвонил руководителю ансамбля Ольге Туктарёвой. А уже через неделю мы встречались с нашими героинями, пробовали их вкусные перепечи и соленья, пели народные и современные песни! - вспоминает в Instagram житель Саратова Сергей.

Наталья Пугачева родилась 28 октября 1935 года. В шесть лет она потеряла отца, и только совсем недавно она нашла его могилу. Наталья Пугачева вместе с другими участницами коллектива пела в сельском клубе, пока на них не обратила внимание продюсер Ксения Рубцова. Вскоре после этого они выступили на «Евровидении» в Баку в 2012 году. Впоследствии продюсер заменила состав коллектива, из-за чего бабушкам из Буранова пришлось поменять имя.

vshirokovvshirokov
Трейлер к фильму о бабушках из Бураново
469 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Следующее «Евровидение» пройдет в Швеции. Наши «Бурнаовские бабушки» на втором месте

Удмуртские перепечи стали популярны благодаря «Бурановским бабушкам»

Спустя 7 лет: участницы коллектива «Бурановские бабушки» рассказали о своей жизни после «Евровидения»

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Культура Ижевска»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
474 врача участвуют в конкурсе «Лучшая клиника»
Продюсер «Бурановских бабушек» назвала возможную причину смерти Натальи Пугачевой из Удмуртии
Прощание с солисткой «Бурановских бабушек» Натальей Пугачевой пройдет 27 октября
Не стало солистки «Бурановских бабушек» Натальи Пугачевой
Жителей Удмуртии предупреждают об усилении ветра
Эксперимент: в Ижевске на одном участке нанесли разметку методом горячего пластика
В детском саду №194 в Ижевске начались ремонтные работы
Отца и сына из Удмуртии осудят за кражу в крупном размере
Новый застройщик в ноябре начнет работы в ЖК «Радужный» в Ижевске
Несовершеннолетнюю жительницу Удмуртии осудили в Казани
Режим повышенной готовности ввели в одном из городов Удмуртии
Руководитель АО «ИПОПАТ» рассказал о проблеме пробок и изменениях расписания автобусов
У одной из больниц Ижевска появится знак «Пешеходная дорожка»
28 октября рано утром в Удмуртии проверят систему оповещения
До 15 лет лишения свободы грозит ижевчанину за покушение на убийство
Глава Удмуртии ответит на вопросы жителей в эфире радио
Какая погода ожидает ижевчан в выходные
На канале «Росссия 1» показали, как и чем зарабатывает миллионы модель из Удмуртии Кира Майер
Молодые специалисты «Удмуртнефти» и дочерних обществ завоевали 9 наград научно-технической конференции «Роснефти»
Подозреваемый в краже машины задержан в Удмуртии
93 молодые семьи в Удмуртии могут получить квартиры
Один из техникумов Ижевска выбрал видеонаблюдение от «Ростелекома»
«Я с ним не во всем согласен»: глава Ижевска прокомментировал прогулку с известным блогером
На улице Баранова в Ижевске произошло ДТП
Ижевчанку осудили за незаконную продажу квартиры пенсионерки
Два центра амбулаторной онкологической помощи открылись в Удмуртии
Очевидцы: на улице Баранова в Ижевске иномарка врезалась в жилой дом