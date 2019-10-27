Андрей Малахов, Дмитрий Губерниев, Александр Бечалов: вся страна скорбит из-за смерти Натальи Пугачевой из села Бураново в Удмуртии

СЕГОДНЯ 07:43 2019-10-27T09:48:06+03:00

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В Удмуртии скончалась Наталья Пугачева - одна из бабушек из Бураново, которая прославила всю Удмуртию на Евровидении в 2012 году. Ее будут отпевать сегодня в храме в родном селе в 13:00. Тем временем «Комсомолка» собрала воспоминания звезд, политиков и друзей о Наталье Пугачевой.

-Царствия небесного, - написал телеведущий Андрей Малахов в сторис в Instagram.

-Умерла Наталья Яковлевна Пугачева, солистка Бурановских Бабушек! Невероятно обаятельная, жизнелюбивая, красивая, добрая... Вглядитесь в это лицо!!! Это и есть РОССИЯ!!! Баба Наташа, светлая память!!! - скорбит спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Продюсер коллектива Ксения Рубцова вспоминает, как уговаривала Наталью Пугачеву выступать:

-Какая я тебе звезда? Я старука… - Наталья апай, я из тебя сделаю звезду, тебе будет хлопать вся Европа, восхищаться и бегать за автографом... - Ой, Ксенья, смешишь, коров кто будет доить? А я старука, без зубов... Сегодня главная Бурановская Бабушка, покорившая весь мир своей доброй улыбкой ушла дорогою цветов... Спи спокойно, дорогая Наталья апай, Великая труженица, моя обаяшка и самая яркая Бабушка Евровидения. Ты зажгла свою звезду и согрела теплым светом миллионы людей!

Наталья Пугачева в молодости и сейчас

Артистку вспоминают добрым словом и политики.

-Общение с Натальей Яковлевной оставило в сердце много тепла и света! Даже без слов, не говоря уж о песне, просто взглядом и улыбкой она окутывала теплотой и искренней любовью.Пела и жила сердцем, представляя любимую Удмуртию! Светлую память невероятно светлому человеку! - написал глава Удмуртии Александр Бречалов в Instagram.

-Искренние соболезнования родным Натальи Яковлевны Пугачёвой, всеобщей любимицы из села Бураново. Простая, душевная, настоящая - именно такой её узнала вся Европа в 2012 году. Такой её будут помнить ижевчане и жители всей Удмуртии. Светлая память, - прокомментировал глава Ижевска Олег Бекмеметьев «ВКонтакте».

-Выражаю искренние соболезнования родным и близким Натальи Яковлевны Пугачёвой. Душевная, добрая, улыбающаяся - настоящая бабушка. Такой образ останется в сердцах всех жителей Удмуртии. Светлая память, - высказался в Facebook депутат Госдумы от Удмуртии Валерий Бузилов.

Фотограф звезд Владимир Широков выложил в сеть трейлер еще не готового фильма о «Бурановских бабушках»:

Коллектив в полном составеФото: Константин ИВШИН

-Сегодня умерла самая любимая всеми «Бурановская» бабушка Наталья Пугачева… В 2012 году я две недели был свидетелем,как коллектив готовился и выступал на «Евровидении» в Баку. В тот период я очень увлёкся видео, поэтому все эти две недели непрерывно снимал жизнь бабушек. Мы подружились, и по возвращении, досняв их уже в Бураново, я придумал сделать из этого материала документальный фильм… Время идёт вперёд, я все откладывал монтаж фильма и сегодня жалею, что не успел это сделать, чтобы показать всему коллективу! Своей улыбкой, полной Любви, она согревала всех нас! Теперь наша очередь отдать свою Любовь к ней, произнеся - «Упокой Господи душу новопреставленной рабы твоей Натальи, прости ей все ее согрешения и даруй Царствия Небесного», - анонсировал он в Instagram.

Бабушки после «Евровидения» совсем не зазвездились, и даже приезжали в другие города по приглашению простых людей.

-Наша дружба с этим коллективом началась в 2015 году, когда в один из дней я нашёл телефон бурановского дома культуры и запросто позвонил руководителю ансамбля Ольге Туктарёвой. А уже через неделю мы встречались с нашими героинями, пробовали их вкусные перепечи и соленья, пели народные и современные песни! - вспоминает в Instagram житель Саратова Сергей.

Наталья Пугачева родилась 28 октября 1935 года. В шесть лет она потеряла отца, и только совсем недавно она нашла его могилу. Наталья Пугачева вместе с другими участницами коллектива пела в сельском клубе, пока на них не обратила внимание продюсер Ксения Рубцова. Вскоре после этого они выступили на «Евровидении» в Баку в 2012 году. Впоследствии продюсер заменила состав коллектива, из-за чего бабушкам из Буранова пришлось поменять имя.

vshirokov Трейлер к фильму о бабушках из Бураново

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ИСТОЧНИК KP.RU