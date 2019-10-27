Фотофакт: надгробие XIX века нашли в Удмуртии

СЕГОДНЯ 11:05 2019-10-27T11:05:58+03:00

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В селе Можга обнаружили неожиданную вещь - надгробную плиту предположительно второй половины XIX века. Об этом сообщает экскурсионный центр «Открывая Удмуртию».

Надгробие обнаружили на кладбище села. На плите написано: ««Сей родителъ Андрей Сафонеевъ Сморколовъ».

Фото: vk.com/ot_udm

Фото: vk.com/ot_udm

Напомним, не так давно в Ижевске нашли монету XVIII века.

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ИСТОЧНИК KP.RU