Фотофакт: надгробие XIX века нашли в Удмуртии
В селе Можга обнаружили неожиданную вещь - надгробную плиту предположительно второй половины XIX века. Об этом сообщает экскурсионный центр «Открывая Удмуртию».
Надгробие обнаружили на кладбище села. На плите написано: ««Сей родителъ Андрей Сафонеевъ Сморколовъ».
Фото: vk.com/ot_udm
Фото: vk.com/ot_udm
Напомним, не так давно в Ижевске нашли монету XVIII века.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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