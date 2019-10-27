2019-10-27T09:35:52+03:00
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Продюсер «Бурановских бабушек» назвала возможную причину смерти Натальи Пугачевой из Удмуртии

Певунья боролась с раком
Анастасия Захарова
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Наталья Пугачева была любимицей публикиНаталья Пугачева была любимицей публикиФото: Архив КП
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Продюсер «Бурановских бабушек» Ксения Рубцова сказала в интервью «Пятому каналу», что Наталья Пугачева могла умереть из-за рецидива рака. Напомним, у бабушки была злокачественная опухоль желудка, которую она победила. Но болезнь вернулась.

Ксения Рубцова заявила в интервью, что Пугачевой сделали операцию в онкоцентре Блохина в Москве. При этом гарантии, что болезнь отступит, не было. Однако без операции певунья могла бы прожить только 10 дней. Но Наталья Пугачева перенесла вмешательство хирургов и даже вернулась к активному образу жизни.

-Она вернулась и еще выступала на концертах, и домашние дела делала, самогон варила, и все было нормально. Но в июне все вернулось, - рассказывает Ксения Рубцова.

Наталью Пугачеву будут отпевать сегодня в 13:00 в храме в родном Бураново. Бабушки тратили заработанные на «Евровидении» и концертах деньги на восстановление храма. Потом бабушки начали собирать деньги на строительство дома милосердия.

Наталья Пугачева родилась 28 октября 1935 года и скончалась, немного не дожив до 84-х лет. Певунья пережила Великую Отечественную войну, где потеряла своего отца. Спустя 70 лет она нашла его могилу. Наталья Пугачева - мать четырех детей. Ради семьи и любимого мужа она даже пропускала репетиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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