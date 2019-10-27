Усиление ветра ожидается в Ижевске

СЕГОДНЯ 12:42 2019-10-27T12:42:45+03:00

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В Ижевске ночью и днем 28 октября ожидается сильный ветер. Об этом сообщает Администрация города со ссылкой на Удмуртский гидрометцентр.

-Ожидается усиление западного, юго-западного ветра порывами 15-20 м/с. Будьте внимательны и осторожны! - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU