2019-10-27T12:42:45+03:00
Общество

Усиление ветра ожидается в Ижевске

Порывы будут достигать 15-20 м/с
Анастасия Захарова
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Порывы будут достигать 15-20 м/сПорывы будут достигать 15-20 м/сФото: Архив КП
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В Ижевске ночью и днем 28 октября ожидается сильный ветер. Об этом сообщает Администрация города со ссылкой на Удмуртский гидрометцентр.

-Ожидается усиление западного, юго-западного ветра порывами 15-20 м/с. Будьте внимательны и осторожны! - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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