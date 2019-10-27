Площадку для чемпионата Европы по дзюдо готовят в Ижевске

СЕГОДНЯ 13:53 2019-10-27T13:53:31+03:00

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В Ижевске начали готовить площадку на крытом катке «Олимпиец» для соревнований по дзюдо. Напомним, в Ижевск съедутся спортсмены со всей Европы на соревнования. Они пройдут 1-3 ноября, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Ради чемпионата на катке растопили ледФото: Сергей ГРАЧЕВ

Соревнования пройдут на крытом катке в ОлимпийцеФото: Сергей ГРАЧЕВ

Так готовят площадку к соревнованиямФото: Сергей ГРАЧЕВ

На «Олимпийце» уже растопили лед, сняли борта и стекла. В ближайшее время здесь разместят татами площадью 640 кв. м. и подготовят 800 зрительских мест.

Торжественное открытие чемпионата состоится 1 ноября. В нем поучаствуют 100 юных дзюдоистов.

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Предполагают, что в Удмуртию приедет 300 спортсменов из 30 стран. На мероприятии будут работать 200 волонтеров.

У соревнований в Ижевске уже есть свой талисман - бобер Дан. У него есть своя страница в Instagram.

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ИСТОЧНИК KP.RU