Площадку для чемпионата Европы по дзюдо готовят в Ижевске
В Ижевске начали готовить площадку на крытом катке «Олимпиец» для соревнований по дзюдо. Напомним, в Ижевск съедутся спортсмены со всей Европы на соревнования. Они пройдут 1-3 ноября, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Ради чемпионата на катке растопили ледФото: Сергей ГРАЧЕВ
Соревнования пройдут на крытом катке в ОлимпийцеФото: Сергей ГРАЧЕВ
Так готовят площадку к соревнованиямФото: Сергей ГРАЧЕВ
На «Олимпийце» уже растопили лед, сняли борта и стекла. В ближайшее время здесь разместят татами площадью 640 кв. м. и подготовят 800 зрительских мест.
Торжественное открытие чемпионата состоится 1 ноября. В нем поучаствуют 100 юных дзюдоистов.
Фото: пресс-служба главы и правительства УР
Предполагают, что в Удмуртию приедет 300 спортсменов из 30 стран. На мероприятии будут работать 200 волонтеров.
У соревнований в Ижевске уже есть свой талисман - бобер Дан. У него есть своя страница в Instagram.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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