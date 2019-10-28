Жителя Удмуртии осудили за изнасилование 11-летней внучки

СЕГОДНЯ 08:48 2019-10-28T08:48:40+03:00

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В Удмуртии осудили за изнасилование 11-летней внучки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Установлено, что 49-летний уроженец Сарапула в апреле 2019 года изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летней дочки своей падчерицы, которая считала его дедом, - сообщает ведомство.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на год и шесть месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU