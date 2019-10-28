Смартфон на «умной» остановке разбили в Ижевске
В Ижевске разбили смартфон на «умной остановке». Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава города Олег Бекмеметьев.
-Отрабатываем 2 версии: вандализм либо технический брак. Сейчас просматриваем записи с камер видеонаблюдения. Если факт внешнего воздействия подтвердится, материалы будут переданы в полицию, - сообщил глава города.
Фото: vk.com/olegbekmemetev
Также Олег Бекмеметьев попросил ижевчан поделиться своим мнением о целесообразности городских смартфонов по ссылке.
Напомним, «умные» остановки появились месяц назад на улице Пушкинской. Они оборудованы городским смартфоном, WI-FI, зарядками для телефонов. Однако они сразу вызвали шквал критики у ижевчан. Павильоны показались слишком маленькими, и их пришлось удлинять. На это потребуется 1,5 млн рублей. Сообщали, что «умные» остановки не спасают от дождя. Кстати, наш журналист опробовал новую остановку и испытал на себе все ее возможности.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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