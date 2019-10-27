Какая погода будет в Ижевске на следующей неделе?

В Ижевске на этой неделе ожидается небольшой снег. Столбик термометра упадет ниже ноля. По данным сервиса Яндекс погода, в понедельник, 28 октября, будет еще тепло, но 29 октября - 1 ноября ожидается первый снег.

28 октября, в понедельник, будет идти дождь. По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха составит +9...+11 градусов тепла. Временами дожди. Специалисты предупреждают об усилении юго-западного ветра. Порывы будут достигать 15-20 м/с.

29 октября, во вторник, температура воздуха составит -1...-4 градуса. Будет идти небольшой снег.

30 октября, в среду, столбик термометра опустится до 0...-3 градусов, небольшой снег.

31 октября, в четверг, станет холодно: температура составит -3...-7 градуса, снег.

1 ноября, в пятницу, температура будет -4...-5 градусов. Ожидается небольшой снег.

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