Полицейские Удмуртии проведут проверку по факту порчи сенсорного экрана

СЕГОДНЯ 11:46 2019-10-28T11:46:22+03:00

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В МВД России по Удмуртии начали проверку по факту порчи сенсорного экрана на «умной» остановке в Ижевске. Об этом журналисту «Комсомолки» сообщили в пресс-службе ведомства.

- По итогам проверки будет принято процессуальное решение, - также добавили в ведомстве.

Напомним, о порче экрана сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

- Отрабатываем две версии: вандализм либо технический брак. Сейчас просматриваем записи с камер видеонаблюдения. Если факт внешнего воздействия подтвердится, материалы будут переданы в полицию, - писал глава.

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- Смартфоны, встроенные в "умные" остановки полностью настроили.

- Казалось бы, куда еще. А вот есть куда. Остановки на Центральной площади в Ижевске стали еще умнее.

ИСТОЧНИК KP.RU