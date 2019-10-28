Полицейские Удмуртии проведут проверку по факту порчи сенсорного экрана
В МВД России по Удмуртии начали проверку по факту порчи сенсорного экрана на «умной» остановке в Ижевске. Об этом журналисту «Комсомолки» сообщили в пресс-службе ведомства.
- По итогам проверки будет принято процессуальное решение, - также добавили в ведомстве.
Напомним, о порче экрана сообщил глава города Олег Бекмеметьев.
- Отрабатываем две версии: вандализм либо технический брак. Сейчас просматриваем записи с камер видеонаблюдения. Если факт внешнего воздействия подтвердится, материалы будут переданы в полицию, - писал глава.
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- Казалось бы, куда еще. А вот есть куда. Остановки на Центральной площади в Ижевске стали еще умнее.
ИСТОЧНИК KP.RU
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