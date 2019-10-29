За девять месяцев 2019 года в Удмуртии продали арестованное имущество на сумму 103,6 млн рублей
В Удмуртии с начала года было реализовано арестованное имущество на 103,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по республике.
- Судебные приставы-исполнители наложили 4813 арестов, из них 734 должника воспользовались правом на самостоятельную продажу имущества. Сумма проданного составила 2,2 млн рублей, - сообщает ведомство.
Арестованное судебными приставами-исполнителями имущество передаётся в Росимущество. Торги проводятся на электронной торговой площадке, находящейся в сети интернет
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ИСТОЧНИК KP.RU
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