Водитель в Удмуртии сбил идущего по краю дороги пешехода
В поселке Игра (Удмуртия) 28 октября около 17:30 водитель сбил идущего по краю дороги пешехода. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.
- 26-летний водитель машины «Мазда» не заметил 50-летнего мужчину, который шел по краю дороги навстречу движению машин, и сбил его, - сообщает ведомство.
В результате ДТП пешеход получил травмы, его отвезли в больницу, где позже он скончался. По факту происшествия ведется расследование. На одежде пешехода не было световозвращающих элементов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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