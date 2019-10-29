2019-10-29T12:29:24+03:00
Происшествия

Водитель в Удмуртии сбил идущего по краю дороги пешехода

ДТП произошло 28 октября
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В поселке Игра (Удмуртия) 28 октября около 17:30 водитель сбил идущего по краю дороги пешехода. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 26-летний водитель машины «Мазда» не заметил 50-летнего мужчину, который шел по краю дороги навстречу движению машин, и сбил его, - сообщает ведомство.

В результате ДТП пешеход получил травмы, его отвезли в больницу, где позже он скончался. По факту происшествия ведется расследование. На одежде пешехода не было световозвращающих элементов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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