2019-10-29T11:36:57+03:00
Общество

28 октября в Удмуртии было зафиксировано 230 отключений на линиях электропередач

Из-за сильного ветра в 15 районах республики было отключение света
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго»Фото: пресс-служба «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго»
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В Удмуртии за 28 октября, в связи с сильным ветром, было зафиксировано 230 отключений на линиях электропередач. Об этом сообщает пресс-служба «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго».

- В основном отключения были связны с падением веток и деревьев на линии электропередач. К работам было привлечено 106 бригад. Полностью работа электросетей была восстановлена к 03:07 29 октября, - сообщает пресс-служба.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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