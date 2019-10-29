28 октября в Удмуртии было зафиксировано 230 отключений на линиях электропередач
В Удмуртии за 28 октября, в связи с сильным ветром, было зафиксировано 230 отключений на линиях электропередач. Об этом сообщает пресс-служба «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго».
- В основном отключения были связны с падением веток и деревьев на линии электропередач. К работам было привлечено 106 бригад. Полностью работа электросетей была восстановлена к 03:07 29 октября, - сообщает пресс-служба.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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