2019-10-29T11:47:18+03:00
Общество

Штрафы за нарушение закона о тишине увеличили

Изменения были рассмотрены на сессии госсовета республики 29 октября
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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В Удмуртии на очередной сессии госсовета, 29 октября, во вторник, штрафы за нарушение тишины были увеличены.

Теперь, согласно правкам, штраф для граждан составит от 1 тысячи рублей до 2,5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 тысяч рублей до 15 тысяч рублей, для юридических лиц – от 25 тысяч рублей до 50 тысяч рублей.

Напомним, что «Закон о тишине» приняли в сентябре. Он увеличит время, в течение которого жителям нельзя будет шуметь дома. Когда вступят в силу новые правила и как именно они будут действовать?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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