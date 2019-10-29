Штрафы за нарушение закона о тишине увеличили

СЕГОДНЯ 11:30 2019-10-29T11:47:18+03:00

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В Удмуртии на очередной сессии госсовета, 29 октября, во вторник, штрафы за нарушение тишины были увеличены.

Теперь, согласно правкам, штраф для граждан составит от 1 тысячи рублей до 2,5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 тысяч рублей до 15 тысяч рублей, для юридических лиц – от 25 тысяч рублей до 50 тысяч рублей.

Напомним, что «Закон о тишине» приняли в сентябре. Он увеличит время, в течение которого жителям нельзя будет шуметь дома. Когда вступят в силу новые правила и как именно они будут действовать?

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К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Из-за сильного ветра электричество было отключено в 15 районах Удмуртии.

- Жителя Удмуртии обвиняют в убийстве знакомого.

ИСТОЧНИК KP.RU