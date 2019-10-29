Мамы детей с синдромом Дауна в Ижевске рассказали, как изменилась их жизнь
29 октября, во вторник, в эфире на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) гости Ксения Кровко и Нина Орлова рассказали, как рождение детей с синдромом Дауна изменило их жизнь.
Женщины также поделились, как у них получилось организовать движение «Солнечный круг», что они там делают и кто сможет туда обратиться.
Мамы детей с синдромом Дауна создают альтернативный центр коррекции и развития в Ижевске
Гости рассказали, с какими сложностями пришлось столкнуться и как принять особенного ребенка.
Полную запись эфира можно послушать по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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