Мамы детей с синдромом Дауна в Ижевске рассказали, как изменилась их жизнь

СЕГОДНЯ 15:53 2019-10-29T16:37:56+03:00

И поделились, как им удалось помогать другим семьям с особенными детьми

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29 октября, во вторник, в эфире на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) гости Ксения Кровко и Нина Орлова рассказали, как рождение детей с синдромом Дауна изменило их жизнь.

Женщины также поделились, как у них получилось организовать движение «Солнечный круг», что они там делают и кто сможет туда обратиться.

Мамы детей с синдромом Дауна создают альтернативный центр коррекции и развития в Ижевске 00:00 00:00

Гости рассказали, с какими сложностями пришлось столкнуться и как принять особенного ребенка.

Полную запись эфира можно послушать по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU