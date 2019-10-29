2019-10-29T17:09:30+03:00
Политика

В Госсовете Удмуртии предложили штрафовать родителей за пьянство и курение их детей

Вопрос обсуждался на сессии, 29 октября
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии депутаты Госсовета обсудили инициативу, которая предусматривает наказание родителей за пьянство и курение их детей. Обсуждения были в рамках сессии, 29 октября.

С предложением вышла заместитель председателя Госсовета Удмуртии. По ее словам, Принятие данного закона позволит поднять ответственность за поступки своих детей. Сумма штрафа составит от двух до трех тысяч рублей.

На данный момент ответственность наступает за вовлечение несовершеннолетних в процесс курения и в процесс распития алкоголя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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