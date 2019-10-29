2019-10-29T16:53:20+03:00
Общество

Счастливая и Дворцовая: какие еще новые названия улиц появились в Ижевске

Названия дали нескольким улицам в Ленинском районе
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ленинском районе Ижевска дали названия нескольким новым улицам. Об этом сообщает пресс-служба города.

- В жилом районе «Пирогово» появились улицы Ижевская, Заповедная, Культурная, Дворцовая и Счастливая. Также одна улица в районе «Александровский» была названа Марьинской, - сообщает пресс-служба.

Решения какое название дать улицам было принято на заседании комиссии содействия охране памятников истории и культуры, наименованию и переименованию улиц, переулков и остановочных пунктов.

Напомним, Новые улицы в Ижевске получили названия. Где они расположились.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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