Счастливая и Дворцовая: какие еще новые названия улиц появились в Ижевске

СЕГОДНЯ 16:53 2019-10-29T16:53:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ленинском районе Ижевска дали названия нескольким новым улицам. Об этом сообщает пресс-служба города.

- В жилом районе «Пирогово» появились улицы Ижевская, Заповедная, Культурная, Дворцовая и Счастливая. Также одна улица в районе «Александровский» была названа Марьинской, - сообщает пресс-служба.

Решения какое название дать улицам было принято на заседании комиссии содействия охране памятников истории и культуры, наименованию и переименованию улиц, переулков и остановочных пунктов.

Напомним, Новые улицы в Ижевске получили названия. Где они расположились.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Прокуратура проверит одну из районных школ Удмуртии. Что там случилось.

- Следователи организовали проверку по факту жестокого обращения с маленькой девочкой.

- За сутки в Удмуртии с банковских счетов жителей было похищено более миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU