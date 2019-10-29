Счастливая и Дворцовая: какие еще новые названия улиц появились в Ижевске
В Ленинском районе Ижевска дали названия нескольким новым улицам. Об этом сообщает пресс-служба города.
- В жилом районе «Пирогово» появились улицы Ижевская, Заповедная, Культурная, Дворцовая и Счастливая. Также одна улица в районе «Александровский» была названа Марьинской, - сообщает пресс-служба.
Решения какое название дать улицам было принято на заседании комиссии содействия охране памятников истории и культуры, наименованию и переименованию улиц, переулков и остановочных пунктов.
Напомним, Новые улицы в Ижевске получили названия. Где они расположились.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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