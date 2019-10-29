2019-10-29T11:29:35+03:00
Общество

Льготы для многодетных семей, остановки и разрушения на ЦП: о чем рассказал глава Удмуртии

Во время эфира на радио «Комсомольская правда»-Ижевск» еще обсудили закрытие спортивного клуба и большой ремонт
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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28 октября на радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 FM, 12+) прошел ставший уже традиционным эфир с главой Удмуртии Александром Бречаловым. Он рассказал про льготы для многодетных семей, финансирование спортивных клубов и ремонт в детских садах.

ЛЬГОТЫ ОТМЕНЯЮТСЯ?

В 2019 году изменили порядок определения дохода многодетной семьи. Из-за этого возникли некоторые недопонимания в порядке распределения льготных категорий. Как пояснил глава республики, изменения связаны с тем, что региональное законодательство нужно было привести в соответствии с федеральным.

- Те семьи, которые имеют право получить льготы - получают. И каждый год мы увеличиваем эту сумму. Например, в 2017 году на поддержку направили 299 млн руб., в 2019 - 449 млн руб. В 2020 году мы планируем новые меры поддержки. Вместе с этим, министру социальной политики и труда Удмуртии поручу проработать вопрос разъяснения для жителей изменений в законодательстве, - сообщил Александр Бречалов.

Он также сообщил, что в следующем году возобновят выдачу земли для многодетных семей (ее прекращали из-за необустроенных для жизни участков). Однако для желающих получить землю будут поставлены условия - в частности, до тех пор, пока к участку не проведут все необходимые коммуникации и не построят дом, он будет в аренде.

«ОСТАНОВОЧНЫЙ» ВОПРОС

Умная остановка. Фото: Архив

Умная остановка. Фото: Архив

С наступлением холодов проблема отсутствия навесов на остановочных площадках становится все острее. Особенно это относится к местам, на которых уже убрали старый, но не поставили новый павильон.

- Глава Ижевска знает об этой проблеме и есть четкий план [действий] по комплексам. Думаю, что в конце года Олег Бекмеметьев расскажет об этом. Кроме того, есть потенциальный инвестор, который будет участвовать в ремонте, реконструкции и установке новых навесов, - отметил глава Удмуртии.

Также он поручил главе Ижевска проработать вопрос с размещением информационных билбордов, на которых будет информация о сроках появления остановки в том или ином месте.

БОЛЬШОЙ РЕМОНТ

До 1 сентября в Удмуртии отремонтировали более сотни образовательных объектов - это школы и детские сады. Однако есть примеры, когда ремонт затягивается, несмотря на то, что начался учебный год. Один из примеров - детский сад №194 в Ижевске.

- Ужасно нелепая ситуация возникла. Кровлю сняли, новую не установили, несколько дней лил дождь, и все протекло. Глава города сделает выводы. Были выговоры, взыскания. Сейчас там новый подрядчик, - отметил Александр Бречалов.

Озвучил глава Удмуртии и сроки ремонта в «проблемных» садах:

№253 - с 28 октября по 17 ноября;

№260 - с 12 ноября по 1 декабря;

№248 - открытие будет 5 ноября.

ЗАКРЫЛСЯ КЛУБ

На прямую линию поступил вопрос о финансировании спортивных клубов в республике. В частности, привели пример, что уже второй клуб закрывается - это женский ФК «Торпедо».

- Бюджет Удмуртии ориентирован на детский и массовый спорт. Если мы говорим про мини-футбол (мини-футбольный клуб «Прогресс»), то это был частный клуб. Почему мы должны поддерживать один и не поддерживать другой? Мы не можем и не будем за счет бюджета финансировать профессиональный спорт. Это не наша первая задача. Например, у ХК «Ижсталь» сократили расходы и направили эти средства на детей, на ремонт стадионов и залов, - отметил глава Удмуртии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Бречалов о разрушении обновленной Центральной площади из-за катания на скейтбордах и велосипедах:

- Друзья, кататься можно и нужно на любых приспособленных для этого территориях. Но когда вы своими самокатами разрушаете плитку и деревянные скамейки, то это неуважение. Вы сами плюете на себя таким отношением. Стоят родители, и ребенок тут же на самокате едет по ребру плитки, и она крошится. Это элементарная культура и уважение. Когда вы пишете, что любите город и тут же кидаете мусор…

Сколы на Центральной площади. Фото: Сергей Грачев

Сколы на Центральной площади. Фото: Сергей Грачев

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О ремонте больниц и уборке снега: эфир от 20 марта.

Реформа ИжГЭТ, послание Президента к Федеральному Собранию и газификация: эфир от 26 февраля.

Встреча с Владимиром Путиным, проблема с узкими специалистами и аварийное жилье: эфир от 22 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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