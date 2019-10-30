До конца года в квартирах 6000 ижевчан качество воды улучшится
В Ижевске качество воды улучшится в квартирах шести тысяч жителей. Об этом сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов на странице в «Инстаграм».
- В рамках нацпроекта «Экология» подпрограммы «Чистая вода» началась закольцовка водоснабжения верхней зоны Ижевска. Это позволит воде свободно циркулировать по сетям и не застаиваться в тупиковых ветках, в результате чего улучшится качество воды в квартирах шести тысяч ижевчан, - написал Ярослав Семенов.
Фото: instagram.com/semenov_yaroslav78
Общая стоимость объекта – 65,85 млн рублей, закончить работы планируют до конца года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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