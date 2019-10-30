2019-10-30T07:06:36+03:00
Общество

Как продвигается уголовное дело в отношении бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева

Сообщили о новой стадии судебного разбирательства
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии продолжают судебное разбирательство в уголовном деле бывшего главы региона Александра Соловьева. Как сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики, уже исследовали все доказательства, которые представила сторона обвинения, допросили 123 свидетеля.

- Право представить суду доказательства переходит к стороне защиты. Определили очерёдность исследования доказательств, которые намерена представить суду сторона защиты. Адвокат Соловьёва заявила о намерении в первую очередь представить суду показания свидетелей, - сообщает пресс-служба.

Следующее заседание пройдет 31 октября в Завьяловском районном суде.

Напомним, что не так давно судебное разбирательство пришлось прервать из-за госпитализации Александра Соловьева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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