Как продвигается уголовное дело в отношении бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева
В Удмуртии продолжают судебное разбирательство в уголовном деле бывшего главы региона Александра Соловьева. Как сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики, уже исследовали все доказательства, которые представила сторона обвинения, допросили 123 свидетеля.
- Право представить суду доказательства переходит к стороне защиты. Определили очерёдность исследования доказательств, которые намерена представить суду сторона защиты. Адвокат Соловьёва заявила о намерении в первую очередь представить суду показания свидетелей, - сообщает пресс-служба.
Следующее заседание пройдет 31 октября в Завьяловском районном суде.
Напомним, что не так давно судебное разбирательство пришлось прервать из-за госпитализации Александра Соловьева.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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