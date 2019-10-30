Бухгалтер из Ижевска перевела мошенникам почти 600 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:30 2019-10-30T09:30:32+03:00

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В Ижевске очередной жертвой телефонного мошенника стала бухгалтер фирмы. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии.

- Женщина рассказала, что днем ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. После этого он сообщил о незаконных списаниях с ее банковского счета, чтобы этого избежать, женщине нужно было перевести деньги на указанный счет. Потерпевшая не задумываясь перевела 575 тысяч рублей мошеннику, - сообщает ведомство.

Только на следующий день бухгалтер поняла, что ее обманули. Возбуждено уголовное дело, проводятся мероприятия, направленные на раскрытие преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU