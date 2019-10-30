Двоих ижевчан осудили за покушение на сбыт наркотиков
В Ижевске осудили двоих ижевчан за покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
- Установлено, что в феврале 2019 года молодые люди оборудовали закладку с наркотиками в снегу на одной из улиц города. Сбыть вещества у них не получилось, так как были задержаны сотрудниками полиции, - сообщает ведомство.
Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года каждому с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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