Двоих ижевчан осудили за покушение на сбыт наркотиков

СЕГОДНЯ 11:03 2019-10-30T11:03:59+03:00

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В Ижевске осудили двоих ижевчан за покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- Установлено, что в феврале 2019 года молодые люди оборудовали закладку с наркотиками в снегу на одной из улиц города. Сбыть вещества у них не получилось, так как были задержаны сотрудниками полиции, - сообщает ведомство.

Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года каждому с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU