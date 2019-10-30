От рук рядового в Забайкалье погиб уроженец Удмуртии
От рук рядового в Забайкалье погиб уроженец Удмуртии. Об этом сообщает информационное агентство «Чита.Ру».
- 29 октября Минобороны России выслали самолетом из Читы тела семерых военнослужащих. Трех бойцов доставили на Алтай, двоих в Оренбург, одного в Удмуртию и одного в Белгород, - пишет агентство.
Напомним, инцидент произошел 25 октября в войсковой части около поселка Горный. Рядовой во время сдачи караула расстрелял сослуживцев. Погибли восемь человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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