2019-10-30T10:19:55+03:00
Общество

Рыси из Ижевска освоились в Большереченском зоопарке

Их назвали Муся и Буся
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: vk.com/bol_zooФото: vk.com/bol_zoo
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Рыси из Ижевска за несколько месяцев освоились в Большеречинском зоопарке. Об этом сообщает «СуперОмск» со ссылкой на заведующую информационно-методическим отделом зоопарка Наталью Болотову.

- Первое время на новом месте сестричкам было непривычно: омичи пугали и не вызывали доверия, запахи и виды были незнакомыми. После того, как им дали имена - Муся и Буся, они начали осваиваться. Муся намного быстрее привыкла к сотрудникам зоопарка, - пояснила Наталья Болотова.

Напомним, рыси переехали в новый зоопарк в начале сентября 2019 года.

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Милое видео: маленькие зверята играют в зоопарке Ижевска.Видео: Сергей Грачев

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ИСТОЧНИК KP.RU

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