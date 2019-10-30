Рыси из Ижевска освоились в Большереченском зоопарке
Рыси из Ижевска за несколько месяцев освоились в Большеречинском зоопарке. Об этом сообщает «СуперОмск» со ссылкой на заведующую информационно-методическим отделом зоопарка Наталью Болотову.
- Первое время на новом месте сестричкам было непривычно: омичи пугали и не вызывали доверия, запахи и виды были незнакомыми. После того, как им дали имена - Муся и Буся, они начали осваиваться. Муся намного быстрее привыкла к сотрудникам зоопарка, - пояснила Наталья Болотова.
Напомним, рыси переехали в новый зоопарк в начале сентября 2019 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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