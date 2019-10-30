Житель Удмуртии пьяным влетел в бетонное ограждение в Екатеринбурге
В Екатеринбурге произошло ДТП с участием пьяного водителя из Удмуртии. Об этом сообщает «Свердловское областное телевидение».
Фото: vk.com/dtp_ekb
- По предварительной информации пьяный мужчина за рулем машины «КИА» не справился с управлением и врезался в бетонный разделительный блок. Сотрудникам мужчина рассказал, что приехал из Удмуртии к жене, но поругался с ней и выпил, а после сел за руль, - говорится в сообщении.
От травм мужчину спасли подушки безопасности, но вытаскивать горе-водителя пришлось с помощью сотрудников МЧС, после этого его отвезли на медицинское освидетельствование.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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