2019-10-30T15:50:56+03:00
Происшествия

Житель Удмуртии пьяным влетел в бетонное ограждение в Екатеринбурге

ДТП произошло 29 октября
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: www.obltv.ruФото: www.obltv.ru
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В Екатеринбурге произошло ДТП с участием пьяного водителя из Удмуртии. Об этом сообщает «Свердловское областное телевидение».

Фото: vk.com/dtp_ekb

Фото: vk.com/dtp_ekb

- По предварительной информации пьяный мужчина за рулем машины «КИА» не справился с управлением и врезался в бетонный разделительный блок. Сотрудникам мужчина рассказал, что приехал из Удмуртии к жене, но поругался с ней и выпил, а после сел за руль, - говорится в сообщении.

От травм мужчину спасли подушки безопасности, но вытаскивать горе-водителя пришлось с помощью сотрудников МЧС, после этого его отвезли на медицинское освидетельствование.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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