Как власти Ижевска планируют делать освещение во всем городе
30 октября, в среду, в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) зам.директора по реализации и развитию услуг «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» Балдыков Андрей, начальник Управления по экономике и инвестициям Ижевска Дмитрий Загребин, начальник Управления благоустройства и охраны окружающей среды Ижевска Марат Мансуров.
Гости рассказали, как концессионное соглашение отразится на кошельках ижевчан и что необходимо, чтобы заключить соглашение. А также в чем выгода концессионера.
Власти Ижевска планируют сдать сети освещения в концессию. Станет ли город светлее?
Полную запись эфира можно послушать по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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