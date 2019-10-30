Как власти Ижевска планируют делать освещение во всем городе

СЕГОДНЯ 17:26 2019-10-30T17:26:44+03:00

А также как концессионное соглашение отразится на кошельках ижевчан

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30 октября, в среду, в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) зам.директора по реализации и развитию услуг «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» Балдыков Андрей, начальник Управления по экономике и инвестициям Ижевска Дмитрий Загребин, начальник Управления благоустройства и охраны окружающей среды Ижевска Марат Мансуров.

Гости рассказали, как концессионное соглашение отразится на кошельках ижевчан и что необходимо, чтобы заключить соглашение. А также в чем выгода концессионера.

Власти Ижевска планируют сдать сети освещения в концессию. Станет ли город светлее? 00:00 00:00

Полную запись эфира можно послушать по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU