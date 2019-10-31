44-летнего жителя Удмуртии обвиняют в убийстве
В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве.
- Установлено, что обвиняемый привел в свою квартиру 36-летнего мужчину, с которым познакомился в баре. В квартире между ними произошла ссора и мужчина несколько раз ударил его ножом, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.
В результате мужчина скончался на месте. Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Теперь обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- В гаражах под Ижевском уничтожали опасные медицинские отходы.
- Почему ученые предлагают вернуться к практике «раздачи» рыбьего жира в садах и школах? И какие витамины нужны ребенку разбираемся со специалистами.
- В Ижевске определились со списком дорог, которые будут ремонтировать в 2020 году.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»