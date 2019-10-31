2019-10-31T08:13:36+03:00
Происшествия

44-летнего жителя Удмуртии обвиняют в убийстве

Расследование уголовного дела завершено
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве.

- Установлено, что обвиняемый привел в свою квартиру 36-летнего мужчину, с которым познакомился в баре. В квартире между ними произошла ссора и мужчина несколько раз ударил его ножом, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

В результате мужчина скончался на месте. Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Теперь обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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