Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова представила новый показательный номер

СЕГОДНЯ 16:48 2019-10-31T16:48:52+03:00

Его показал Первый канал

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На Первом канале показали премьеру абсолютно нового показательного номера олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.

- Такой личной программа еще никогда не была — ни для Алины, ни для хореографа Даниила Глейхенгауза, - подписано видео на сайте канала.

Алина будет исполнять этот, невероятно нежный, номер весь новый сезон 19/20.

Напомним, 31 октября чемпионка уже провела тренировку перед соревнованиями на этапе Гран-при во Франции. Короткая программа у женщин состоится 1 ноября, произвольная – 2 ноября.

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Алина Загитова новый показательный номер на сезон-19/20.

ИСТОЧНИК KP.RU