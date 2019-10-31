Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова представила новый показательный номер
На Первом канале показали премьеру абсолютно нового показательного номера олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.
- Такой личной программа еще никогда не была — ни для Алины, ни для хореографа Даниила Глейхенгауза, - подписано видео на сайте канала.
Алина будет исполнять этот, невероятно нежный, номер весь новый сезон 19/20.
Напомним, 31 октября чемпионка уже провела тренировку перед соревнованиями на этапе Гран-при во Франции. Короткая программа у женщин состоится 1 ноября, произвольная – 2 ноября.
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Алина Загитова новый показательный номер на сезон-19/20.
ИСТОЧНИК KP.RU
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