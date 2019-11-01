Пьяный водитель из Удмуртии устроил ДТП
В Воткинске (Удмуртия) около 02:30 минут пьяный водитель устроил ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.
- 59-летний водитель машины «Киа Рио» врезался в препятствие, после чего перевернулся, - сообщает ведомство.
В результате ДТП водитель получил травмы.
Госавтоинспекция МВД по Удмуртии напоминает! За управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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