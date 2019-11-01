Пьяный водитель из Удмуртии устроил ДТП

СЕГОДНЯ 13:41 2019-11-01T13:42:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воткинске (Удмуртия) около 02:30 минут пьяный водитель устроил ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 59-летний водитель машины «Киа Рио» врезался в препятствие, после чего перевернулся, - сообщает ведомство.

В результате ДТП водитель получил травмы.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии напоминает! За управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Чем посыпают дороги в Ижевске, чтобы избежать появления наледи.

- Какой очередной сюрприз преподнесет ижевчанам погода в выходные. Прогноз уже на сайте.

- Жители Удмуртии выбирают народного врача и лучшую клинику. Проголосовать можно еще до середины ноября, а пока собрали список лидеров.

ИСТОЧНИК KP.RU