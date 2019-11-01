За угон машины в Удмуртии осудили местного жителя

СЕГОДНЯ 17:23 2019-11-01T18:26:17+03:00

Мужчина угнал машину, когда был пьян

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В Удмуртии осудили 32-летнего местного жителя за угон машины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Установлено, что пьяный обвиняемый в сентябре 2019 года уехал на машине своего родственника в один из населенных пунктов Киясовского района, где был задержан сотрудниками полиции, - сообщает ведомство.

С учетом мнения гособвинения мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU