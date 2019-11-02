Назначен новый замминистра Минсельхоза Удмуртии

СЕГОДНЯ 07:58 2019-11-02T07:58:11+03:00

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Кадровые перестановки произошли в Минсельхозе Удмуртии. Назначен второй замминистра ведомства. Им стал Михаил Юдин, ранее возглавлявший Управление развития сельских территорий, организационной, контрольной, мобилизационной, кадровой и правовой работы Министерства.

- В своей новой должности он в первую очередь продолжит курировать вопросы комплексного развития сельских территорий. С запуском в будущем году новой Госпрограммы это направление работы Минсельхоза будет выведено в число приоритетных, - сообщает пресс-служба ведомства.

СПРАВКА «КП»

Михаил Юдин родился в Ижевске 8 января 1977 года. Образование высшее.

2005 – 2012 годы – работал инженером, главным инженером, инженером по техническому надзору.

2012 – 2017 годы – начальник отдела социального развития села Минсельхоза УР.

2017 – 2018 год – начальник управления развития сельских территорий и информационно-технического обеспечения Минсельхоза УР.

2018 – 2019 год –начальник управления развития сельских территорий, организационной, контрольной, мобилизационной, кадровой и правовой работы Минсельхоза УР.

1 ноября 2019 – по настоящее время – заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия УР.

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ИСТОЧНИК KP.RU