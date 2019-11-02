2019-11-02T10:27:35+03:00
Общество

Сотрудник банка в Удмуртии обманул 19 клиентов

Мужчина возместил пострадавшим ущерб
Наталья Сорокина
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Фото: архив КПФото: архив КП
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В Удмуртии вынесли приговор 29-летнему сотруднику банка. Следствие и суд установили, что в обязанности мужчины входило оформление потребительских кредитов населению. Во время оформления документов он пояснял заемщикам, что якобы с денег, перечисленных банком на их счет в качестве кредита, будет автоматически списываться комиссия. Сумма такой комиссии варьировалась от двух до шести тысяч рублей и эти средства шли на оплату банковских услуг.

Затем сотрудник тайно от заемщиков выпускал временную карту, под видом помощи снятии денег со счета узнавал пин-код и уже потом снимал оттуда «комиссионные».

Таким образом мужчина похитил и присвоил деньги у 19 жителей на общую сумму 82 тысячи рублей, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

На следствии он полностью признал свою вину и возместил потерпевшим ущерб. Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободны условно с испытательным сроком на два года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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