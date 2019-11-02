Слесарь-сантехник в Удмуртии отсудил у работодателя 1 млн рублей
Инцидент произошел в апреле 2018 года. Слесарь-сантехник устранял течь, которая образовалась из-за сильного таяния снега на крыше дома. Во время работы мужчина упал с высоты и получил тяжелые травмы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда в Удмуртии.
Комиссия, проводившая расследование, установила, что причиной несчастного случая стало нарушение самим работником трудового распорядка. Однако мужчина не согласился с такими выводами и обратился в инспекцию с заявлением о проведении дополнительного расследования.
Государственный инспектор установил, что основная причина происшествия - неудовлетворительная организация производства работ, так как сотрудника допустили к работе без прохождения медосмотра.
Пострадавший подал иск к управляющей компании. Суд удовлетворил требования о компенсации морального вреда в размере одного миллиона рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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