2019-11-03T08:13:40+03:00
Спорт

Первенство Европы по дзюдо в Ижевске: три медали у россиян

А также - итоги второго дня
Анастасия Захарова
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Спортсмен из России Турпал Тепкаев на пьедесталеСпортсмен из России Турпал Тепкаев на пьедесталеФото: Амир Закиров
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Золото, серебро и бронзу взяли российские спортсмены на первенстве Европы по дзюдо. Напомним, соревнования проходят в Ижевске.

Турпал Тепкаев занял первое место в весе до 81 кг, Аюб Хажалиев стал вторым среди спортсменов весом до 73 кг, а Анастасия Коляденкова взяла бронзу в весе до 63 кг. По итогам двух дней в копилке нашей сборной четыре золотые медали, три серебряных и одна бронзовая.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Призовые места во второй день также заняли дзюдоисты из Германии, Нидерландов, Айзербаджана, Грузии, Венгрии, Сербии, Турции, Австрии и Польши.

Вице-президент Европейского союза дзюдо Михаил Вахун отметил, что организация соревнований в Ижевске была на высшем уровне.

-Можно сказать, что организация прекрасная. Удмуртия приняла дзюдо с открытым сердцем, гостеприимством. Только в Удмуртии могли все сделать так прекрасно, - заявил он.

Сегодня нас ждут показательные выступления спортсменов и бои в самых тяжелых весовых категориях. На татами выйдут мужчины весом до 90, до 100 и более 100 кг и женщины весом менее 78 и более 78 кг.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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