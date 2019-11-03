Ночь искусств пройдет в Ижевске 3 ноября

СЕГОДНЯ 10:14 2019-11-03T10:14:34+03:00

Мероприятия пройдут во всех учреждениях культуры города Фото: Амир Закиров

Она состоится седьмой раз

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 3 ноября в Ижевске пройдет очередная ночь искусств. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта Удмуртии.

-Ежегодно музеи и театры, выставочные залы, библиотеки проводят различные тематические мероприятия: экскурсии и постановки, лекции и мастер-классы, встречи с деятелями искусства, открытые обсуждения, квесты и многое другое, - говорится в сообщении.

В рамках акции мероприятия проходят в Республиканском доме народного творчества, Филармонии, Национальной библиотеке, Национальном музее им. К. Герда и музее ИЗО.

В Ижевске пройдут следующие мероприятия:

Республиканский дом народного творчества

Здесь проходит международный фестиваль-конкурс народного творчества. Мероприятия проходят с 10:00 до 20:00.

Русский драматический театр

Здесь пройдет спектакль «Волки и овцы» Московского театра «Мастерская П.Н. Фоменко» (в рамках фестиваля «Золотая маска» в Ижевске). Спектакль начнется в 18:30.

Зоопарк

11:00 и 14:00 - выступления моржей и морских котиков.

15:00 - экскурсия «Закулисье зоопарка»

16:00 - просмотр фильма о зоопарке

Театр Оперы и Балета

17:00 - Лекция «Из Франции в Россию: русский балетный театр 19 века». Лектор-главный балетмейстер Театра заслуженный деятель искусств УР Николай Маркелов.

18:00 - Спектакль А.Ш. Адан «Жизель» фантастический балет в 2-х действиях

Также в театре работает выставка «Балет. Закулисье».

Национальный театр

13:00 - Показ детского спектакля «Царевна-Лягушка».

Кукольный театр

20:15 - 21:00 - мастер-классы, представление с куклами, конкурсы и викторины

21.00 – 21.30 – представление в зрительном зале: техническое и световое шоу

Цирк

14:00 - Представления цирковой программы «Планета 13» под руководством Карины и Артура Багдасаровых

Филармония

19.00-21.30 - Концерт виртуального концертного зала «Чайковский: жизнь как лекарство от грез». Вход свободный.

Национальный музей Удмуртии им. К. Герда

10.30-12.30 - мастер-класс по живописи

11.00-18.00 - тематические экскурсии

11.00 - детская программа «Петр Можаров и его мотоциклы» к 90-летию мотоцикла «ИЖ»

12.00-14.00, 17.00-20.00 - мастер-класс «Орнаменты земли родной» по фетру и вышивке

15.00 - квест «Карлутская площадь»

15.00-20.00 - мастер-класс по живописи «Портрет в национальном костюме»

16.00-17.00 - Концерт Клуба любителей крезя «Мелодия небесной росы» на выставке «За музыку свою не постыжусь»

15.00-18.00 - викторины

4 ноября в 13:00 - Квест «Три символам власти»

Музей ИЗО

18.00-19.00 - выступление учеников школ искусств в режиме non-stop

18.30-20.30 - плэнер

18.30-19.00 - Мастер класс для детей в технике коллаж «Построй свой город». Создание собственного города из журнальных вырезок

19.15-20.00 - Презентация аромата «Сад оружейника», созданный парфюмером из Удмуртии Ольгой Замиловой и посвященный Михаилу Тимофеевичу Калашникову.

20.00-21.30 - Мастер класс «Индустриальный Дали». Создание картины в смешанной технике (акриловая живопись + коллаж) по мотивам картины С. Дали «Постоянство памяти» памяти», с включением элементов ижевского архитектуры.

20.15-21.00 - Модный показ в рамках выставки «Человек и металл»

21.15-23.00 - Музыкальная программа в стиле детройд техно

Музей Калашникова

17.00-18.00 - Открытие выставки «Оружие эпохи Калашникова»

18.00-19.00 - Спектакль «Мой Калашников»

19.00-21.00 - Показ кинофильма А. Никишина «Калашников: траектория судьбы»

Национальная библиотека УР

10.00 - Выставка «Магия цвета: рыжий» и мероприятия, посвященные 100-летию М. Т. Калашникова

16.00 - мастер-классы «Учимся рисовать легко и просто» и «Театральная книжная закладка для самых маленьких и не только…»

17.00 - Творческая встреча – эксперимент «В поисках волшебства» с преподавателем "Удмуртского республиканского колледжа культуры" Татьяной Васильевной Шараповой (факультет «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»).

18.00 - Мастер – класс по изготовлению маски «Искусство перевоплощения»

18.00 - Творческая лаборатория по сценической речи

19.00-21.00 - Презентационная встреча по арт-практике, направленная на развитие внимания: «Нарисуй счастье» с Татьяной Котловановой.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Алина Загитова стала второй на этапе Гран-при во Франции

Первенство Европы по дзюдо в Ижевске: три медали у россиян

Смертельное ДТП произошло на трассе Ижевск - Сарапул

ИСТОЧНИК KP.RU