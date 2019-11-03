Ночь искусств пройдет в Ижевске 3 ноября
Сегодня, 3 ноября в Ижевске пройдет очередная ночь искусств. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта Удмуртии.
-Ежегодно музеи и театры, выставочные залы, библиотеки проводят различные тематические мероприятия: экскурсии и постановки, лекции и мастер-классы, встречи с деятелями искусства, открытые обсуждения, квесты и многое другое, - говорится в сообщении.
В рамках акции мероприятия проходят в Республиканском доме народного творчества, Филармонии, Национальной библиотеке, Национальном музее им. К. Герда и музее ИЗО.
В Ижевске пройдут следующие мероприятия:
Республиканский дом народного творчества
Здесь проходит международный фестиваль-конкурс народного творчества. Мероприятия проходят с 10:00 до 20:00.
Русский драматический театр
Здесь пройдет спектакль «Волки и овцы» Московского театра «Мастерская П.Н. Фоменко» (в рамках фестиваля «Золотая маска» в Ижевске). Спектакль начнется в 18:30.
Зоопарк
11:00 и 14:00 - выступления моржей и морских котиков.
15:00 - экскурсия «Закулисье зоопарка»
16:00 - просмотр фильма о зоопарке
Театр Оперы и Балета
17:00 - Лекция «Из Франции в Россию: русский балетный театр 19 века». Лектор-главный балетмейстер Театра заслуженный деятель искусств УР Николай Маркелов.
18:00 - Спектакль А.Ш. Адан «Жизель» фантастический балет в 2-х действиях
Также в театре работает выставка «Балет. Закулисье».
Национальный театр
13:00 - Показ детского спектакля «Царевна-Лягушка».
Кукольный театр
20:15 - 21:00 - мастер-классы, представление с куклами, конкурсы и викторины
21.00 – 21.30 – представление в зрительном зале: техническое и световое шоу
Цирк
14:00 - Представления цирковой программы «Планета 13» под руководством Карины и Артура Багдасаровых
Филармония
19.00-21.30 - Концерт виртуального концертного зала «Чайковский: жизнь как лекарство от грез». Вход свободный.
Национальный музей Удмуртии им. К. Герда
10.30-12.30 - мастер-класс по живописи
11.00-18.00 - тематические экскурсии
11.00 - детская программа «Петр Можаров и его мотоциклы» к 90-летию мотоцикла «ИЖ»
12.00-14.00, 17.00-20.00 - мастер-класс «Орнаменты земли родной» по фетру и вышивке
15.00 - квест «Карлутская площадь»
15.00-20.00 - мастер-класс по живописи «Портрет в национальном костюме»
16.00-17.00 - Концерт Клуба любителей крезя «Мелодия небесной росы» на выставке «За музыку свою не постыжусь»
15.00-18.00 - викторины
4 ноября в 13:00 - Квест «Три символам власти»
Музей ИЗО
18.00-19.00 - выступление учеников школ искусств в режиме non-stop
18.30-20.30 - плэнер
18.30-19.00 - Мастер класс для детей в технике коллаж «Построй свой город». Создание собственного города из журнальных вырезок
19.15-20.00 - Презентация аромата «Сад оружейника», созданный парфюмером из Удмуртии Ольгой Замиловой и посвященный Михаилу Тимофеевичу Калашникову.
20.00-21.30 - Мастер класс «Индустриальный Дали». Создание картины в смешанной технике (акриловая живопись + коллаж) по мотивам картины С. Дали «Постоянство памяти» памяти», с включением элементов ижевского архитектуры.
20.15-21.00 - Модный показ в рамках выставки «Человек и металл»
21.15-23.00 - Музыкальная программа в стиле детройд техно
Музей Калашникова
17.00-18.00 - Открытие выставки «Оружие эпохи Калашникова»
18.00-19.00 - Спектакль «Мой Калашников»
19.00-21.00 - Показ кинофильма А. Никишина «Калашников: траектория судьбы»
Национальная библиотека УР
10.00 - Выставка «Магия цвета: рыжий» и мероприятия, посвященные 100-летию М. Т. Калашникова
16.00 - мастер-классы «Учимся рисовать легко и просто» и «Театральная книжная закладка для самых маленьких и не только…»
17.00 - Творческая встреча – эксперимент «В поисках волшебства» с преподавателем "Удмуртского республиканского колледжа культуры" Татьяной Васильевной Шараповой (факультет «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»).
18.00 - Мастер – класс по изготовлению маски «Искусство перевоплощения»
18.00 - Творческая лаборатория по сценической речи
19.00-21.00 - Презентационная встреча по арт-практике, направленная на развитие внимания: «Нарисуй счастье» с Татьяной Котловановой.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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