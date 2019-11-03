Троллейбусы в Ижевске перенаправили из-за ДТП

СЕГОДНЯ 10:48 2019-11-03T11:32:19+03:00

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В Ижевске нет движения 2, 4, 6, 10 троллейбусов по улице Орджоникидзе из-за ДТП. Об этом сообщает ИжГЭТ.

Сейчас троллейбусы ходят следующим образом:

2 маршрут: Администрация Индустриального района - ул. Удмуртская - ул. Советская - ул. Пушкинская - ул. Майская - ул. Удмуртская - Администрация Индустриального района.

4 маршрут: Автозавод - ул. Дзержинского - ул. Пушкинская - ул. Советская - ул. Удмуртская - ул. Дзержинского - Автозавод.

6 маршрут: гор.Металлургов - ул.Кирова - ул. М. Горького - ул. К. Либкнехта - Центральный рынок.

10 маршрут: пос.Машиностроителей - ул. Новоажимова - ул. К.Либкнехта - Центральный рынок.

Подробности ДТП пока неизвестны.

UPD: Движение открыто в 12:09.

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ИСТОЧНИК KP.RU