Троллейбусы в Ижевске перенаправили из-за ДТП
В Ижевске нет движения 2, 4, 6, 10 троллейбусов по улице Орджоникидзе из-за ДТП. Об этом сообщает ИжГЭТ.
Сейчас троллейбусы ходят следующим образом:
2 маршрут: Администрация Индустриального района - ул. Удмуртская - ул. Советская - ул. Пушкинская - ул. Майская - ул. Удмуртская - Администрация Индустриального района.
4 маршрут: Автозавод - ул. Дзержинского - ул. Пушкинская - ул. Советская - ул. Удмуртская - ул. Дзержинского - Автозавод.
6 маршрут: гор.Металлургов - ул.Кирова - ул. М. Горького - ул. К. Либкнехта - Центральный рынок.
10 маршрут: пос.Машиностроителей - ул. Новоажимова - ул. К.Либкнехта - Центральный рынок.
Подробности ДТП пока неизвестны.
UPD: Движение открыто в 12:09.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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