Усиление ветра ожидается в Ижевске
Порывы будут достигать 15-18 м/с
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
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В Ижевске 4 ноября ожидается усиление ветра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.
Порывы юго-западного ветра будут достигать 15-18 м/с. Горожан просят быть осторожными, воздерживаться от поездок на автомобилях, поставить зимнюю резину на машины и ходить в обуви с ребристой подошвой.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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