2019-11-03T13:22:13+03:00
Происшествия

Усиление ветра ожидается в Ижевске

Порывы будут достигать 15-18 м/с
Анастасия Захарова
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УдмуртииФото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
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В Ижевске 4 ноября ожидается усиление ветра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Порывы юго-западного ветра будут достигать 15-18 м/с. Горожан просят быть осторожными, воздерживаться от поездок на автомобилях, поставить зимнюю резину на машины и ходить в обуви с ребристой подошвой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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