2019-11-04T13:11:27+03:00
Общество

Новые дорожные знаки установят на нескольких участках Ижевска

Дорожные знаки установят в целях обеспечения безопасности движения
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: farpress.ruФото: farpress.ru
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На улицах Ижевска установят несколько дорожных знаков. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

Так, дорожный знак «Парковка» и «Инвалиды» появятся возле Ижевского монтажного техникума. Еще дорожные знаки «Остановка запрещена», «Работает эвакуатор», «Время действия» (с 23:00 до 06:00) установят на парковке у бизнес-центра «Пушкинский».

Знаки устанавливают в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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