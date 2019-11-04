Новые дорожные знаки установят на нескольких участках Ижевска
На улицах Ижевска установят несколько дорожных знаков. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.
Так, дорожный знак «Парковка» и «Инвалиды» появятся возле Ижевского монтажного техникума. Еще дорожные знаки «Остановка запрещена», «Работает эвакуатор», «Время действия» (с 23:00 до 06:00) установят на парковке у бизнес-центра «Пушкинский».
Знаки устанавливают в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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