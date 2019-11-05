2019-11-05T14:23:13+03:00
Происшествия

«Копила на похороны»: У пенсионерки из Ижевска похищено более 500 тысяч рублей

Мошенница проводила обмен денег
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Ульяна КолмогороваФото: Ульяна Колмогорова
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В Ижевске у 95-летней пенсионерки было похищено более 500 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Пенсионерка рассказала, что в ее квартиру пришла неизвестная женщина и представилась соцработником. Далее она рассказала, что сейчас проводится обмен денег, пенсионерка поверила и передала ей более 500 тысяч рублей, которые копила на похороны. Злоумышленница сказала, что скоро принесет «новые деньги», - сообщает ведомство.

Спустя несколько дней женщина обратилась в полицию. На данный момент возбуждено уголовное дело. Проводятся мероприятия, направленные на раскрытие преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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