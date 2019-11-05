Глава Удмуртии прокомментировал возможность пойти на второй срок
Глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал возможность пойти на второй срок. Он рассказал об этом на встрече с журналистами в Глазове.
- Все думают, что сейчас он пошумит, погенерит, а потом Москва и правительство его затянут. Почему-то все убеждены, что надо дожить до 2022. У меня ориентиры - 2027, и так или иначе для команды - 2030, - сказал Александр Владимирович.
Напомним, Александр Бречалов стал главой Удмуртии в сентябре 2017 года. Что он говорил в торжественной речи и какие сейчас есть приоритетные задачи.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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